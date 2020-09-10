فيديو.. محمد رمضان ينشر دعاية أغنيته الجديد في تايم سكوير بـ نيويورك
كتب:
حاتم سعيد حسن
05:46 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، استعرض خلاله دعاية أغنيته الجديدة "يا حبيبي" بميدان تايم سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية.
وعلق "رمضان" على مقطع الفيديو: "للمرة الثانية في نفس العام 2020، من ميدان تايمز سكوير بنيويورك، دعاية أغنيتي الجديدة يا حبيبي مع جيمس، وأيضاً في السعودية، على أضخم شاشة في العالم الموجودة في جدة".
يذكر أن أغنية "يا حبيبي"، تجمع "رمضان" بمغني الراب جيمس، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في دبي، حيث سافر رمضان بطائرة خاصة، بصحبة أسرته إلى دبي لتصوير الكليب.
وكان رمضان، روج للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".