محمد رمضان عن مشروع الكمامات: "عمري ما عملت مشاريع وحبيت أفيد بلدي"

أعلن محمد رمضان تنفيذ مشروع لإنتاج كمامات للوقاية من خطر فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه وقع بروتوكول تعاون مع مستشفى "أهل مصر للحروق" على أن يكون ربع إنتاج مشروعه بنسبة 5% في صالح المستشفى.

وقال رمضان لــ"الوطن"، "لم أدخل أي مشروع من قبل، وكنت أركز فقط على المشروعات الفنية، لكنني فكرت في هذا الأمر من أجل بلدي التي تحتاج إلى الكثير"، لافتا إلى احتياج مصر للكمامات في الوقت الحالي للحد من فيروس كورونا.

وأضاف أنه على المستوى الفني يحضر لمسلسل "موسى" لخوض السباق الرمضاني ويشارك معه في العمل كل من شيرين رضا، باسم سمرة، ياسمين رئيس.