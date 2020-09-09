بأسعار إنترنت مخفضة.. كيف استعدت "الاتصالات" لمنظومة التعليم الجديدة؟

سيشهد العام الدراسى المقبل، تغيرات كبيرة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن ملامح العام الدارسى، والذى سيعتمد بشكل كبير على التعليم عن بعد، مما يستوجب معه وجود بنية تحتية قوية تتحمل المنظومة الجديدة للتعليم.

من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن جاهزية البنية التحتية للاتصالات، لتحمل منظومة التعليم الجديدة، التى ستعتمد في جزء منها على التعليم عن بعد، وبالتالي شبكة الإنترنت.

وأضاف الوزير لـ"الوطن"، أن المنظومة حققت نجاحا كبيرا فى الامتحانات خلال العام الدراسى الماضى، بالإضافة إلى النجاح الكبير خلال أزمة كورونا، وتحقيق مبدأ العمل عن بعد، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم لتقديم خدمات التعليم الإلكترونى بشكل سهل لجميع الطلاب.

وأشار "طلعت"، أن الدولة ضخت 2 مليار دولار لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات خلال عام 2019، والتي أدت إلى رفع كفاءة شبكات الإنترنت وزيادة متوسط السرعات إلى 26 جيجا بايت في الثانية، موضحا أن تداعيات أزمة كورونا كانت اختبارا حقيقيا وشهادة نجاح البنية المعلوماتية للدولة بعد زيادة ساعات الذروة والأحمال والضغط على الشبكة من قبل المستخدمين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه جاري استكمال المرحلة الثانية من البنية التحتية للشبكات والتي تستغرق عدة أشهر بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "طلعت"، أن الوزارة ستبحث مع شركات المحمول العاملة فى مصر، تقديم عروض جديدة على الإنترنت للطلاب فى المدارس والجامعات، فى ظل وجود نظام تعليمى جديد يعتمد بشكل كبير على "التعليم عن بعد"، مؤكدا أن الهدف من بحث تقديم عروض على خدمات الإنترنت هو تيسير العملية التعليمية عن بعد ونجاحها، وعدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.

يذكر أنه فى منتصف مارس الماضى، اتفقت وزارة الاتصالات مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، في ظل انتشار فيروس كورونا وتعطل المدارس، على توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% لكافة المستخدمين لدعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكل شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

وتضمن الاتفاق الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجهزة؛ لتقديم المحتوى التعليمي اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية، حيث تم توفير منصات رقمية مجانًا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتي التربية التعليم، والتعليم العالي مع مشغلي التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد.