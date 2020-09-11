تجديد حبس سائق توك توك بتهمة اغتصاب معاقة ذهنيا

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة، حبس سائق توك توك 15 يومًا، بتهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا داخل منزل أسرتها في المعصرة.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف على الفتاة، لبيان ما بها من اصابات والتأكد من تعرضها للاعتداء.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية في واقعة اعتداء سائق على فتاة معاقة ذهنيًا، داخل منزلها بعزبة الوالدة بمنطقة حلوان، عن أنّ الفتاه تبلغ من العمر 17 عاما، وتقيم ووالدتها في شقة بالمنطقة.

وأضافت التحريات أنّ الطفلة تعاني من إعاقة ذهنية، بينما تعمل والدتها في بيع الخضراوات بالسوق، وكانت تتركها في المنزل وتخرج للعمل في السوق يوميا.

وأوضحت التحريات أنّ المتهم (23 عاما)، يعمل سائق توك توك وهو من أحد جيران المجني عليها، واستغل خروج والدة الفتاة للسوق ووجود الفتاة بمفردها، وصعد إلى الشقة وطرق الباب، وحين فتحت له الفتاة دفعها لداخل الشقة، وأغلق الباب واعتدى عليها كرهًا ثم هرب.

وتابعت التحريات أنّه بعد عودة الأم من عملها في السوق، شاهدت ملابس ابنتها ممزقة، وحين سألتها أخبرت والدتها بما حدث لها، وحررت والدتها محضرا في قسم الشرطة.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبسؤال الجيران وتفريغ كاميرات المراقبة، تبيّن دخول الشاب إلى منزل المجني عليها.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بالمجني عليها تعرفت عليه، وعرض المتهم على جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل يفيد بأنّ مجهولا اغتصب ابنتها (17 عامًا)، بعد أن جردها من ملابسها وكتم أنفاسها، وفر هاربًا بعد فقدانها الوعي.

وجرى تشكيل فريق بحث وتحر للتأكد من صحة البلاغ، وتبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك يدعى "أ. م. م"، وجرى ضبطه.