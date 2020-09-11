مصادر: ممشى سياحي لربط منطقة الأهرامات بالمتحف الكبير.. وإنشاء 5 فنادق

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح المنطقة الملاصقة للطريق الدائري وكذلك الأرض التي تقع خلف المتحف مباشرة على المستثمرين لإنشاء 5 فنادق عالمية تليق بمكانة أكبر متحف عالمي يقع بجوار أهرامات الجيزة.

وأوضحت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي التي ستحدد سعر الأرض، موضحة أن تنفيذ المشروعات سيبدأ عقب تحديد مجلس الوزراء طرح الأراضي للاستثمار، لبناء الفنادق الجديدة.

أضافت المصادر أنه تم حصر المساحة الواقعة بين منطقة الهرم والمتحف المصري الكبير، لإنشاء ممشى سياحي طويل يربط الهرم بالمتحف المصري الكبير، وجارٍ حصر المساحات الملاصقة، وطرق استخدامها، بما بخدم على المنطقة بالكامل.

وأشارت المصادر، إلى أن المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات ستكون ممشا للسياح، ولن يجد السائح ما يحجب رؤيته، لمشاهدة الأهرامات منذ بداية طريق الممشى بالمتحف المصري الجديد حتى الوصول لمنطقة الأهرامات، ومن المنتظر استخدام المنطقة المحيطة لتشمل عددا من المنشئآت السياحية عبارة عن عدد من البازارات "سوق سياحي" وحديقة مركزية تقام على الطراز الفرعونى وتحكي قصة الحضارة المصرية العظيمة، ومن المتوقع أن يتم زراعة العديد من النباتات النادرة، وبعض أشجار الباردي، وغيره من المشروعات والأنشطة ذات الطابع السياحي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا رقم 482 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العام، على مساحة 51.906 فدان بمحافظة الجيزة، خلف نادى الرماية، ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وفقاً للخريطة والإحداثيات، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.