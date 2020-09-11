ضبط 5 متهمين بحوزتهم بانجو وأسلحة بيضاء في أسوان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وبانجو بمراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، "تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، بضبط 5 متهمين وكمية من البانجو تزن 3 كيلو جرام و4 أسلحة بيضاء".

جرى تحرير محاضر شرطة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.