وزير الآثار يفتتح العرض المتحفي لقطع توت عنخ آمون بالغردقة اليوم

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، العرض المتحفي المؤقت لبعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، ضمن معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي"، العائد من لندن، مؤخرا، بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، على عرضها بمتحف الغردقة.

كان انتهى أعضاء لجنة سيناريو العرض من وضع اللمسات الأخيرة للمعرض المؤقت بمتحف الغردقة، والذي يضم 10 قطع أثرية للملك توت عنخ آمون.

قررت إدارة المتحف الترويج لهذه المعروضات بين شركات السياحة والفنادق والقري السياحة، لجذب أكبر عدد من الزائرين لمشاهدتها.

ويعد هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

وكشف مصطفى الوزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن أن القطع الأثرية التي ستعرض بصفة مؤقتة في متحف الغردقة من كنوز الملك الذهبي، ويضم المعرض 10 قطع ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

ولفت إلى أنه جرى اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأشار إلى أن القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي" بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض 10 من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي جرى افتتاحه في أواخر شهر فبراير الماضي، و10 آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر تضم القطع التي سيتم عرضها في متحف الغردقة من مقتنيات كنوز الملك توت عنخ آمون، "غطاء إناء كانوبي ملون على هيئة رأس الملك توت عنخ آمون، وتمثالا من الخشب المذهب للمعبود بتاح، وتمثال أوشابتي يرتدي النمس المذهب، وقلادة عريضة، وتمثال أوشابتي يرتدي تاج الخبرش ويمسك بالصولجان، تمثال أوشابتي يرتدي شعرا مستعارا، وحية الكوبرا مصنوعة من البرونز وقلادة من مذهبة، سدادة من الخشب الملون توضع داخل البوق من الفضةـ وبوق من الفضة المذهبة، ومسند رأس من الفيانس الأزرق، وكرسى توت غنخ أمون مطعم بالأبنوس والعاج، وإناء للملك توت في شكل زهرة لوتس متفتحة وبرعمين، وعلبة للمرأة من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ، ومطعمة بالزجاج والعقيق".

كانت قررت وزارة السياحة والآثار إعادة افتتاح متحف الغردقة في البحر الأحمر، أمام الزوار في 20 يونيو الجارى، استعدادا لعودة السياحة الخارجية ليكون أول متحف يتم افتتاحه منذ تعليق عمل المتاحف في مصر، منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

وأنشئ متحف آثار الغردقة على مساحة 10 آلاف متر، خصص منها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية البالغ عددها أكثر من 2000 قطعة اثرية أصلية، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء، في مارس الماضي، بتكلفة إجمالية للإنشاءات 160 مليون جنيه في أول شراكة مع القطاع الخاص مناصفة بنسبة 50 % لكل منهما.