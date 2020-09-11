افتتاح 13 مسجدا جديدا في المنيا خلال الشهر الجاري

أعلنت مصادر بمديرية أوقاف المنيا، الانتهاء من إنشاء 13 مسجدا جديدا سيتم افتتاحها تباعا خلال شهر سبتمبر الجاري، بينها 3 من تنفيذ وزارة الأوقاف و10 بالجهود الذاتية جرى تنفيذها تحت إشراف الوزارة.

وتضم المساجد المقرر افتتاحها خلال الشهر الجاري: العشماوي بقرية أولاد الشيخ علي بمركز مطاي، النسيم بقرية الشيخ مبارك بأبوقرقاص، العتيق بقرية نيازي بمغاغه، وجميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف.

وكذا مساجد العتيق بقرية السعدية ببني مزار، عزبة البابا الشرقيه ببني مزار، التوحيد بعزبة أبو رجب ببني مزار، الحميدات بقرية حلوه بمطاي، الروضة بمركز مطاي، الوحدة الصحية بقرية شارونة بمغاغة، النصر بقرية العوايسة بمركز سمالوط، محمد حمد بالكوم الأحمر بمركز المنيا، التوحيد بقرية تلة بمركز المنيا، اليوسفي أبو يعقوب بمركز المنيا، وجميعها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وتضم المنيا نحو 3600 مسجد، منتشرة في كافة المدن والمراكز والقري، ويتم حاليا إنشاء 12 مسجدا جديدا بمدينة المنيا الجديده وتتراوح نسب التنفيذ بين 5 و80%.

ونفت محافظة المنيا في وقت سابق ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هدم مسجد الفتح أحد أكبر المساجد بقرية دفش بمركز سمالوط.

وأكد بيان صادر عن مديرية الأوقاف، أن مسجد الفتح جرى إنشاؤه منذ 35 عاما، وجرى إحلاله وتجديده عام 2014، وكل ما نقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارى تماما من الصحة.

ودعت المحافظة جميع المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر عبر التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة.