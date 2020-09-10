تحرير 21 مخالفة تموينية في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 21 مخالفة تموينية خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، لإحكام الرقابة على السلع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كل القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 21 مخالفة تموينية بالمرور على الأسواق، تنوعت بين عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، وعدم توافر الاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.