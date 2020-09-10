7 مرشحين في انتخابات التجديد الثُلثي لصندوق العاملين بجامعة المنيا

دعت إدارة صندوق التأمين، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، اليوم، لحضور انعقاد الجمعية العمومية العادية، لمناقشة الميزانية وحساب الإيرادات ومصروفات الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتعيين مراقب للحسابات، وإجراء انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس الإدارة، عقب إتهاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للصندوق.

وانتهت إدارة الصندوق من تلقي طلبات الترشح للتجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة الصندوق، لاختيار عضوين جديدين أحدهما من أعضاء هيئة التدريس والآخر من العاملين، بعد التأكد من توافر شروط الترشح وفحصها، اعتباراً من 25 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر، تبعه فتح باب الطعون يومي الثاني والثالث من سبتمبر، والبت فيها في السادس من نفس الشهر.

وأعلن الدكتور محمد جلال حسن، رئيس مجلس إدارة الصندوق، تلقي أوراق 7 مرشحين لعضوية الصندوق بينهم 3 من أعضاء هيئة التدريس هم: الدكتور أحمد علي حسن علي الطوخي، المدرس بكلية الزراعة، والدكتور أحمد سيد عبد الرازق التلاوي، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور جمعة إسماعيل سيد المدرس بكلية دار العلوم، إلى جانب أربعة من العاملين هم: محمد إبراهيم أحمد يوسف المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية، ومحمد أحمد عبد القادر العربي، مدير مكتب عميد كلية الآداب، وياسر صلاح الدين محمود أحمد أخصائي بالأمن الإداري، عمرو شعبان سيد بالإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالجامعة.