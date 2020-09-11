13 إصابة جديدة بكورونا في المنيا

أعلنت مصادر طبية في المنيا، إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تماثل 10 للشفاء بعد تحول نتيجة عيناتهم من الإيجابية للسلبية، بينما لا يزال 32 مصابا يتلقون العلاج داخل مستشفيات العزل والاشتباه.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن حالات الإصابة ترتفع وتنخفض على مدار أسبوع، مطالبا المواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما جرى رصده من احتمالية حدوث موجه ثانية من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة فتح المنشآت الخدمية والترفيهية وفقاً لضوابط محددة.

وحث المحافظ جميع المواطنين والمترددين على الأسواق، والمحلات، والمنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بإرتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، والالتزام بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.