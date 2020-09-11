الكنز و"The Mummy".. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "بنات في ورطة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "أيام و ليالي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "شعبان الفارس" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "الكنز: الحقيقة والخيال" الساعة 8 مساءً، وفيلم "سمكة وصنارة" الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم "هاللو أمريكا" الساعة 4 مساء، وفيلم "أمن دولة" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "ريا وسكينة في مارينا" الساعة 10 مساء.

MBC2

عرض فيلم "Death Race" الساعة 3.30 مساء، وفيلم "Pacific Rim" الساعة 5.30 مساء، و"The Mummy" الساعة 8 مساءً، وفيلم "Mad Max: Fury Road" الساعة 10 مساء.

مسلسلات تليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

برامج ترفيهية

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.

القاهرة والناس

عرض برنامج "فلاش" الساعة 5.45 مساء.