حرامية×تايلاند وDeadpool.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "لقاء في شهر العسل" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "شمس الزناتي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "حرامية في تايلاند" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "ملاكي إسكندرية" الساعة 8 مساءً، وفيلم "بوحة" الساعة 10 مساءً، وفيلم "ريجاتا" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Monster House الساعة 12 ظهرًا، وفيلم Zombieland الساعة 2 ظهرًا، وفيلم My Super Ex-Girlfriend الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم Hancock الساعة 5:30 مساءً، وفيلم The Karate Kid الساعة 7:30 مساءً، وDeadpool الساعة 10 مساءً، وThe Green Hornet الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

MBC مصر 2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "طريقي" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"راجل وست ستات ج 10" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:45 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.