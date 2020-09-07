قلب الأسد وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الجراج" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "حتى آخر العمر" الساعة 3 عصرًا، والفيلم الكوميدي "عسكر في المعسكر" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الرومانسي "تيمور وشفيقة" الساعة 8 مساءً، وفيلم "الحرامي والعبيط" الساعة 10 مساءً، وفيلم "قلب الأسد" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Zootopia الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Ultraviolet الساعة 4 عصرًا، وفيلم Charlie's Angels بجزئيه الساعة 6 و8 مساءً، وفيلم Kingsman الساعة 10 مساءً، وZombieland الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

MBC مصر 2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "طريقي" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"راجل وست ستات ج 10" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:45 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "Saturday Night Live بالعربي" الساعة 11 مساءً.