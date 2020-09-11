نيابة السويس تحقق في حادث دهس قطار لسيدة

قررت النيابة العامة بالسويس، تسليم جثمان سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار إلى ذويها، بعد الاستماع لأقوال الشهود.

كانت سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها المزلقان بقرية عامر بحي الجناين بمحافظة السويس.

تلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارًا من هيئة الإسعاف بالمحافظة تفيد ورود بلاغ، بوقوع حادث قطار بدهس سيدة بمزلقان قرية عامر بحي الجناين، وعلى الفور جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وجرى تحرير محضر بقسم شرطة الجناين.