"الهجرة" تبحدث تدريب الشباب على وظائف إلكترونية للحد من الهجرة غير الشرعية

قدمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اقتراحا، للحد من الهجرة غير الشرعية عن طريق تدريب عدد من الشباب بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، على أنظمة العمل عن بعد، أو ما يعرف بـ"الوظائف الإلكترونية" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

يأتي اقتراح الوزارة حتى تتواكب أهداف المبادرة مع متطلبات سوق العمل حاليًا في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة عالميًا لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتنفيذ المبادرة وتقديم مختلف الدعم لها، من أجل الدفع بها في اتجاه عالمي وتصبح نموذجًا أمثل للتجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ويتم عرضها أمام المحافل الدولية.

ويرصد التقرير التالي الوظائف المقدمة وكيفية التدريب عليها:

* زيادة عدد المتدربين من الشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب من برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الثلاث جهات.

* التسويق والمبيعات عن بُعد أو العمل في مراكز الاتصالات وخدمة العملاء عبر الإنترنت، من أهم الوظائف الالكترونية

* اتجاه عام نحو أنظمة العمل عن البعد أو الوظائف الإلكترونية، لذلك كان لابد أن ينعكس ذلك على البرامج التدريبية المقدمة الآن تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

* يتم التعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والشركات لعرض فرص العمل الإلكترونية المتاحة لديهم على الشباب المتدربين.

* تسخير كافة إمكانيات الأكاديمية لخدمة الوطن في كل المجالات.

* استعداد المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، لتدريب الشباب في محافظات الهجرة غير الشرعية على الوظائف الإلكترونية وأنظمة العمل عن بُعد باعتبارها أصبحت مطلوبة في سوق العمل

* توقيع بروتوكول تعاون لزيادة عدد المتدربين في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بين وزارة الهجرة والمكتب الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة على الوظائف الإلكترونية وفرص العمل عن بُعد

* طرح "دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية" عقب إصداره، عبر موقعي وزارة الهجرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، علاوة على إتاحته على تطبيق الهاتف الخاص بالوزارة "كلم مصر".