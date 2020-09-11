مصطفى شوقي يقترب من نصف مليون مشاهدة لـ"عرقسوسي"

طرح الفنان مصطفى شوقي، فيديو كليب جديدا بعنوان "عرقسوسي"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور.

وحققت أغنية عرقسوسي، ما يقرب من 440 مليون مشاهدة، منذ طرحها مساء أمس، على القناة الرسمية لـ مصطفى شوقي عبر "اليوتيوب".

وحقق "شوقي"، ما يزيد عن 9 ملايين مشاهدة لأغنية "ضارب عليوي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها مع منتصف شهر أغسطس المنصرم.

"ضارب عليوي" كلمات الشاعر صابر كمال، ألحان بلال سرور، في ثاني تعاون لهم معًا بعد أغنية "ملطشة القلوب"، التي وزعها موسيقيا جلال الحمداوي، وإخراج نصر محروس.

وجرى طرح نسخة من "ضارب عليوي" دون الراقصة ليندا، بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له، بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية، بعد أغنية "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".