لمدة تصل لـ12 ساعة.. قطع المياه عن مناطق في الجيزة وأسوان اليوم

تتعرض عدد من المحافظات، اليوم، لقطع المياه في مناطق مختلفة بالجيزة، والشيخ زايد وأسوان، وتستعرض الوطن المناطق ومواقيت قطع المياه كالتالي:

قطع المياه في الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات، عن منطقة الوراق "وراق العرب - شارع القومية"، من العاشرة مساء اليوم وحتى السادسة صباح غدٍ السبت.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه عن تلك المنطقة يأتي بسبب أعمال تحويلات مترو الأنفاق، وهو ما يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم في منطقة القومية العربية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، معلنة أنها ستوفر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى يجب الاتصال بالخط الساخن (125).

قطع المياه في الشيخ زايد لمدة 12 ساعة

وأعلن المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة 11/9/2020 حتى الساعة الـ9 صباح غد السبت 12/9/2020، نظرا لأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة.

ويهيب جهاز المدينة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكداً عودة المياه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاحات.

قطع المياه عن منطقة السيل الريفي بأسوان لمدة 7 ساعات

أعلنت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة أسوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قطع مياه الشرب بالسيل الريفي لمدة 7 ساعات مساء اليوم.

وجاء في البيان "بناء على الفاكس الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، نظراً للقيام بأعمال ربط بشبكة المياه ما سيترتب عليه قطع المياه عن منطقة السيل الريفي، من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق 11 /9 /2020 حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 12/ 9 /2020، لذا تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة".