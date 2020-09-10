قطع المياه عن "الوليدية ومنقباد" بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، عن قطع المياه، مؤقتا عن بعض المناطق بعد حدوث كسر بخط طرد محطة صرف صحي الوليدية، بقطر ٦٠٠ مم التابع لشركة حسن علام للمقاولات منذ قليل، وجاري أعمال كسح المياه والبدء فى الاصلاح.

وأهابت الشركة بقاطني منطقتي "الوليدية ومنقباد" تخزين احتياجتهم من المياه طوال فترة الإصلاح لإحتمالية قطع المياه لفترة من الوقت، مشيرة إلى الدفع بسيارات المياه النقيه طوال فترة الإصلاح ومتابعة شكاوى الأهالي أولا بأول.