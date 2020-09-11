قطع المياه عن السيل الريفي بأسوان 7 ساعات

أعلنت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة أسوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قطع مياه الشرب بالسيل الريفي لمدة 7 ساعات مساء اليوم.

وجاء في البيان "بناءا على الفاكس الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، نظراً للقيام بأعمال ربط بشبكة المياه مما سيترتب عليه قطع المياه عن منطقة السيل الريفي، وذلك من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق 11 /9 /2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 12/ 9 /2020، لذا تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة".