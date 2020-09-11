فيديو.. وزير الأوقاف: نفتتح اليوم 130 مسجدا.. و70 الجمعة المقبل

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جماعات الفتنة والضلال والهدم والتخريب حاولت التسويق لصور سلبية في هذا الموضوع خلال الأيام الماضية، مشددا على أن ما أنجزته الدولة المصرية في 6 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يُنجز في عشرات السنين ولا في أي دولة على الإطلاق.

وأشار جمعة إلى أن الدولة المصرية تفتتح اليوم وفي يوم واحد 130 مسجدا، ومنها 53 مسجدا بمحافظة الشرقية، والجمعة المقبلة سيكون هناك افتتاح لنحو 70 مسجدا آخر، وإجمالي المساجد الجديدة التي بُنيت في هذه الفترة ومعظمها في المدن الجديدة تجاوزت 1200 مسجد، شارحا أن المساجد الجديدة يتم بناؤها في حالتين، بالمدن الجديدة أو في المناطق التي حدث بها توسع سكاني وكانت بحاجة للمساجد.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "الأولى المصرية" أنه يوجد العديد من المساجد التي يجري لها إحلال وتجديد، كاشفا أنه حينما تولى مهام وزارة الأوقاف كان يوجد 3400 مسجد مغلق، وبعضها كان مغلقا منذ حوالي 20 عاما، وتم عمل إحلال وتجديد وصيانة شملت 3602 مسجد.

وشدد جمعة على أن ما يتم في إعمار بيوت الله عز وجل كبير جدا وغير مسبوق، ومصر لا يزايد على تدينها أحد ولا على حبها لبيوت الله أحد، وعندما انطلقت الجماعات الإرهابية وأطلقت كتائبها الإلكترونية في تضليل الناس كان ردنا عمليا وليس مجرد تصريحات وكلمات، وأسماء المساجد منشورة بالكامل على موقع وزارة الأوقاف.