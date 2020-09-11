وزير الأوقاف يرفض افتتاح مسجد بالشرقية: أنا ماشي وخلوا المحافظ يفتتحه

اعتذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن افتتاح مسجد بكفر أباظة في الشرقية، بسبب تزاحم المواطنين، وعدم تطبيقهم إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال وزير الأوقاف "غاضبا"، "أنا مش هفتح المسجد.. خلي المحافظ يفتحه"، وغادر وزير الأوقاف المكان متجها إلى مسجد الفتح لأداء صلاة الجمعة.

واستقبل الأهالي في كفر أباظة بالشرقية وزير الأوقاف بالطبل والمزمار، قبل افتتاح المسجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن الدكتور مختار جمعة سيفتتح، اليوم الجمعة، 53 مسجدًا في محافظة الشرقية، بمشاركة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد أبو حامد وكيل المديرية، وقيادات الدعوة بالمديرية، ضمن 130 مسجدا تفتتحها الوزارة في 18 محافظة اليوم.