إساغالييف يشيد بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، السفير أرمان إساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، حيث أشاد السفير بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان، مؤكدًا أنها الأولى في الدراسات الدينية بكازاخستان، ويتوافد إليها الطلاب من آسيا وأفريقيا، كما أشاد بإصدارات الأوقاف ومؤلفات الوزير في تجديد الخطاب الديني.

وتمثل الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان التي تتبع وزارة الأوقاف المصرية نقطة إشعاع فكري مستنير في منطقة وسط آسيا كلها، وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية، وتقوم بدور فاعل وكبير في خدمة المجتمع، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان.

وكانت جميع أقسام وكليات الجامعة حصلت على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين، وقد حصلت على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية، كما حصلت على المركز الرابع في تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخستانية أيضا.