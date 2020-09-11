118 شاشة ذكية في 4 كليات بجامعة القاهرة كمرحلة أولى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والاقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى استديوهات مركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي مع امكانية البث الحي، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.

الخشت: تطوير مؤسسي متكامل لرقمنة حقيقية والتحول لجامعة من الجيل الثالث

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتدريب مجموعات من أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام الشاشات الذكية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية المختلفة باستخدام التطبيقات والبرامج اللازمة لذلك.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه لأول مرة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى جميع الكليات، مع وجود كود موحد للطالب يستخدمه في جميع خدماته على مستوى الجامعة، حيث شهدت الجامعة عملية تحول كبرى في تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير بوابات الخدمات الإليكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، ونظم المعلومات الإدارية لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

الخشت: الشاشات تتيح عرض وتسجيل المحتوى التعليمي بشكل تفاعلي وإمكانية البث المباشر

جدير بالذكر أن استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسي والمعروف بـ (Architecture Enterprise) لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، كما قامت الجامعة بعملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام في إطار سعيها إلى التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.

جامعة القاهرة تتوسع في العلاج المجاني وتدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كشف أن الجامعة تتوسع في العلاج المجاني وتدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني، مؤكدًا أن تحويل مستشفى الفرنساوي إلى نظام جديد يعني تحويلها من مستشفى لاتقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجاني بجوار العلاج الاقتصادي، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار والمشاركة في التأمين الصحي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه جارٍ دراسة تحويل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى نظام جديد يسمح بتقديم الخدمات المجانية وتقليل قوائم الانتظار في إطار سياسة الجامعة بتقديم المستشفيات الجامعية خدمة طبية مجانية عالية الجودة للمصريين، وفي إطار التزام القصر العيني بتقديم خدماته المجانية لجميع المرضى.

جدير بالذكر أن مستشفى الفرنساوي ساهم في علاج مصابي فيروس كورونا غير المقتدرين مجانًا، كما ساهم في علاج جميع منسوبي جامعة القاهرة مجانا، بالإضافة إلى الإنجازات الطبية التي قدمها الفرنساوي ما زال يقدمها لجميع المرضى.