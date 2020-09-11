وزير الأوقاف عن واقعة مسجد "كفر أباظة": بسبب توقيت صلاة الجمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه فوض الشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية ومديري الإدارات في افتتاح مساجد محافظة الشرقية، مراعاة لظروف توقيت صلاة الجمعة والعدد الكبير من المساجد الذي يجرى افتتاحه في المحافظة، اليوم، والذي يصل إلى 53 مسجدا.

وأضاف جمعة، لـ"الوطن"، أنه افتتح مسجد كفر أباظة صباح اليوم، مع محافظ الشرقية، وأن الإجراء الذي اتخذه يأتي مراعاة لتوقيت الصلاة.

وتفتتح الوزارة، 130 مسجدًا فى عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وحظيت محافظة الشرقية، بنصيب الأسد، حيث يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 53 مسجدًا بالمحافظة، فيما تفتتح مديرية أوقاف المنيا 14 مسجدًا، وفى القليوبية 3 مساجد، وفى المنوفية 12 مسجدا، وفى الإسكندرية مسجدين، ومسجداً فى كل من محافظات "أسوان، السويس، الأقصر، أسيوط"، و4 مساجد بمحافظة الوادى الجديد، ومسجدين بكفر الشيخ، وآخرين بمرسى مطروح، و4 مساجد بالغربية، و3 مساجد بالبحيرة، ومسجدين بقنا، و7 مساجد ببنى سويف، و9 مساجد بكل من محافظتى الجيزة والدقهلية.