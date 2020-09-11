تفاصيل اعتذار وزير الأوقاف عن افتتاح مسجد بالشرقية: قص شريط وصلى ركعتين

تنشر "الوطن" كواليس اعتذار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن افتتاح مسجد في قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق، قبل ساعة من صلاة الجمعة.

جاء ذلك بعد افتتاح وزير الأوقاف لمسجد في قرية أباظة، بقص الشريط وصلاة ركعتي تحية للمسجد، ولم يفتتح وزير الأوقاف المسجد الثاني، وغادر المكان بسبب تزاحم المواطنين، وعدم تطبيقهم إجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم ارتدائهم الكمامة.

وقال وزير الأوقاف "غاضبا"، "أنا مش هفتح المسجد.. خلي المحافظ يفتحه"، واتجه الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، منذ قليل، إلى ديوان عام محافظة الشرقية، قبل توجهه إلى مسجد الفتح بمدينة الزقازيق لأداء صلاة الجمعة.

واستقبل الأهالي في قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، وزير الأوقاف بالطبل والمزمار، قبل افتتاح المسجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن الدكتور مختار جمعة سيفتتح، اليوم الجمعة، 53 مسجدًا في محافظة الشرقية، بمشاركة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد أبو حامد وكيل المديرية، وقيادات الدعوة بالمديرية، ضمن 130 مسجدا تفتتحها الوزارة في 18 محافظة اليوم.