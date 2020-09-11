الأموال العامة تضبط قضايا احتيال وغسل أموال بـ7 مليون جنيه

ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا (تحويلات مالية غير مشروعة – إحتيال مصرفى – غسل أموال) مُتهم فيها عدد (3) أشخاص .. ضُبط فيها مستندياً أكثر من ( 7 مليون جنيه – 150 ألف ريال سعودى – 100 ألف درهم إماراتى – 10 ألاف دينار كويتى ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.