ضبط  3000 قرص مخدر وأدوية مهربة جمركياً

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسة والمهربة جمركياً.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط (1500 قرص من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – عدد 350 قرص من الأدوية المهربة جمركياً والمحظور تداولها – عدد 250 قرص خاصة بأدوية التأمين الصحى والمحظور تداولها داخل الصيدليات) داخل صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بدون ترخيص ملك (صيدلى "له معلومات جنائية") وتبين عدم تواجده، وتم ضبط (المدير المسئول) وبمواجهته أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لحساب صاحب الصيدلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.