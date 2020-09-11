إخضاع 8 آلاف عامل بالسكة الحديد لكشف نفسي وتحليل مخدرات خلال أيام

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد عن إخضاع نحو 8 آلاف عامل بجميع طوائف التشغيل ومنهم كمسارية القطارات وعمال البلوكات والمناورات والمزلقانات وسائقي القطارات لكشف نفسي وتحليل مخدرات خلال أيام، وذلك على خلفية قيام رئيس ومشرف قطار رقم 948 المنصورة- القاهرة بالتجاوز في حق أحد الركاب، مجند بالقوات المسلحة، لأنه كان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه، وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، وتدخلت سيدة القطار ودفعت ثمن التذكرة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه سيتم تشكيل لجنة طبية من صندوق مكافحة الإدمان والصحة النفسية ومستشفى السكة الحديد، وسيتم إعداد كل القوائم بأسماء العاملين لتحديد مواعيد خضوعهم للإجراءات الطبية اللازمة وسيتم جميع الاختبارات بمستشفى السكة الحديد، وفي حال اجتياز أي عامل لجميع الاختبارات الطبية وأيضا الفنية سيتم استخراج له رخصة العمل بالسكة الحديد، ولن يتم استخراج رخصة عمل لأي عامل مدمن أو لديه مشاكل نفسية، وأن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على تنفيذ جميع هذه الإجراءات.

عبدالتواب: استخراج 1500 رخصة قيادة لسائقي الجرارات الأمريكية الجديدة بهدف تقليل الحوادث

وأكد المهندس سامى عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات، أن نحو 1500 سائق اجتازوا جميع الاختبارات الطبية والفنية، وتم استخراج لهم 1500 رخصة قيادة لقيادة القطارات، وذلك بهدف تقليل حوادث القطارات، لافتًا إلى أنه سيتم استخراج 10 آلاف رخصة لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة خلال العامين المقبلين بعد تخطى كافة إجراءات السكة الحديد من الكشف النفسي والسلوكى وتحليل المخدرات والدورات التدريبية الفنية.

وقال "عبدالتواب" لـ"الوطن"، إنّ نظام الرخصة الجديد الذي تطبقه الهيئة لأول مرة في تاريخها يستهدف حماية أرواح الركاب والعاملين، وتحقيق مزيد من الانضباط في تشغيل القطارات، حيث يتضمن خضوع العاملين لمجموعة من الاختبارات، تشمل اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالوظيفة التي يعمل بها في تشغيل القطارات، سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة أو تحويلات أو مناورات، وغيرها من الوظائف الحرجة والمؤثرة في تشغيل القطارات، بجانب اجتيازه الكشف الطبي واجتيازه الاختبارات نفسية.

ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أنّ الرخصة الجديدة المستخرجة مماثلة لرخص السيارات، ومدون بها وظيفة العامل والمنطقة التي يعمل بها وتاريخ سريانها كما الحال في رخص السيارات، موضحًا أن التعرض لمخالفة تعليمات التشغيل والسلامة والأمان يعرض العامل لسحب الرخصة منه.

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد أنّ الرخصة التي يحصل عليها العامل صلاحيتها عام واحد فقط، وتُجدد شريطة اجتياز العامل للدورات التدريبية التنشيطية التي يحصل عليها العمال كل عام، مشيرًا إلى أن عدم اجتياز العامل للاختبارات التي تسبق تجديد الرخصة تحوله إلى وظيفة إدارية بالهيئة بعيدة عن العمل في تشغيل القطارات، كما أنّ الراسب في الاختبارات يمكنه التظلم من نتيجتها والخضوع لها مرة أخرى، وحال عدم اجتيازها للمرة الثانية يحول لوظيفة إدارية.

يذكر أنه بدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث كشف الفيديو أن مجندا كان يستقل قطار 948 المنصورة - القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.