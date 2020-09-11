فيديو.. زوج سيدة القطار: سباقة للخير ورفعت راسنا لفوق

قال محمد السيد، زوج السيدة صفية إبراهيم أبو العزم والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، إنه حينما شاهد الموقف الذي تعرضت له زوجته بالأمس ورد فعلها شاهد زوجته وكأنها أم المصريين، موجها رسالة لزوجته: "رفعتي راسنا لفوق ودايما رافعاها لفوق وطول عمرك سباقة للخير".

وأضاف زوج سيدة القطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "هي دي مواقفها دايما اللي بتاخدها في أي موقف تتعرض ليه وتقف فيه، هي كدا على طول"، "الناس كلموني وبيهنوني كأني ابني لسه ناجح في الثانوية العامة، بيباركوا.. لحد الساعة 1 بالليل الناس بتبارك على الرغم من إن الموضوع عادي جدا.. كله بيقول تسلم الست أم أحمد.. اللي يباركلك فيها".

وردت سيدة القطار على كلمات زوجها قائلة: "ربنا مدي لكل واحد نعمة في الدنيا وزوجي هو نعمتي في الدنيا، وبدعي يكون نعمتي في الآخرة.. على طول بيدلعني ربنا يبارك في عمره.. أنا من غيره ما أسواش وولادي ميسواش ومعلم أولاده الاحترام والأدب".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وكانت القوات المسلحة، قالت في بيان، إن موقف "سيدة القطار" يعبر عن أصالة المرأة المصرية ذات القلب المعطاء والإنساني.

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.