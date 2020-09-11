محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر بقرية العوايسة بسمالوط

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مسجد النصر بقرية العوايسة التابعة لمركز سمالوط في شمال المحافظة، ضمن 18 مسجدا جديدا يتم افتتاحها تباعا خلال الشهر الجاري.

والمسجد مقام على مساحة 490 متر مربع بتكلفة 3 ملايون و111 ألف جنيه، ويضم طابقين الأول به صحن المسجد على مساحة 273 مترا، وبه 6 دورات مياه ومكان الوضوء والطابق الثاني مساحته 246 مترا ويضم 3 دورات مياه ومكان الوضوء، كما يضم 4 مآذن صغرى ومأذنة كبرى بارتفاع 43 مترا وقبة كبيره و8 قباب صغرى.