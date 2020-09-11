بالأسماء.. المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي لمرشحي "النواب"

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة الخامسة مساء من مبنى التليفزيون المصري "ماسبيرو"، لإعلان قرارات مهمة، بشأن انتخابات مجلس النواب 2020.

وأعلن لاشين فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءًا من 17 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة تبدأ بتلقي طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمبر حتى السبت 26 سبتمبر 2020، من التاسعة حتى الخامسة مساء، ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساء، وأنه على كل من ينتوي الترشح، أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي بداية من الخميس 10سبتمبر حتى السبت الموافق 26 سبتمبر.

ونصت المادة الثانية من القرار 55 لسنة 2020، الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، بإلزام طالبي الترشح لمجلس النواب 2020، بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وفقا للإجراءات المبينة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 593 لسنة 2020، بالمستشفيات والمعامل المبينة بالكشوف المرفقة بالقرار.

وتستعرض "الوطن" أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب 2020، وفقا لما جاء بالقرار 593 لسنة 2020 الصادر من وزارة الصحة والسكان المصرية.

المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب

المعامل التي يتم بها سحب العينات لطالبي الترشح لمجلس النواب 2020

ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، والذي صدق عليها رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.