"المرور" تفتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير المرور، فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل، تحسن الأحوال الجوية، واحتواء السيول التي اجتاحت مناطق بالبحر الأحمر، السبت الماضي.

كانت إدارة المرور قد أغلقت طرقا صحراوية، السبت الماضي، في قنا والبحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية، منعا لوقوع الحوادث، ومن بينها طريق سوهاج اتجاه قنا، على الطريق الصحراوي الغربي، وطريق الشيخ فضل - رأس غارب، وطريق قفط القصير، وطريق سفاجا سوهاج، وطريق الأقصر نجع حمادي، وطريق الأقصر الوادي الجديد، وطريق قنا سوهاج الصحراوي الغربي؛ لوجود السيول، وأعيد فتح جميع الطرق بالكامل.