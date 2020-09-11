محافظ أسيوط يشهد تنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاجتماع التنسيقي لتنفيذ سيناريو محاكاة أزمة سيول على بعض مراكز المحافظة.

جاء ذلك ضمن تدريبات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما والتعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية بالمحافظة، وتقييم الخطط الأمنية ومدى كفائتها للتصدي لأية أزمات أو كوارث.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – أهمية تنفيذ التدريبات العملية والميدانية وسيناريوهات محكاة للأزمات المختلفة، لقياس مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة واستعدادها للتعامل مع الأزمات الطارئة التي قد تتعرض لها قرى ومراكز واحياء المحافظة.

وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كل الجهات والهيئات ومسؤولي المرافق والتدريب المسبق، للتعامل مع المواقف الطارئة التي قد تتعرض لها أية منشأة حيوية بالمحافظة، معلناً تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تدريبات العاملين بالأجهزة التنفيذية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 .