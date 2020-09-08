استمرار غلق طريق "رأس غارب الشيخ فضل" والكريمات بديلا

أكدت أجهزة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استمرار غلق طريق رأس غارب الشيخ فضل، لحين الانتهاء من الإصلاحات بعده تعرضه للسيول.

وأشارت أجهزة البحر الأحمر أن المتجه من الغردقة ورأس غارب شمال المحافظة إلى المنيا يسلك طريق الكريمات المؤدي إلى محافظة بني سويف، وذلك كطريق بديل لحين الانتهاء من الإصلاحات بطريق رأس غارب الشيخ فضل.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع الانتهاء من الإصلاحات بأعمال التطهير والتجريف بالجرافات، وإعادة فتح الطريق خلال ساعات.

كان تعرض طريق رأس غارب الشيخ فضل، لأمطار غزيرة وسيول أمام الكيلو 70. وتسببت تجمعات أمطار نتيجة السيول إلى حدوث قطع بالأسفلت، وجرى إغلاقه حفاظاً على سلامة المسافرين.