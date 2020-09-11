أساتذة التغذية يضعون روشتة الوجبات المدرسية في مواجهة كورونا

اتفق عدد من أساتذة التغذية العلاجية على أنه يجب الاهتمام بإعداد الأمهات للوجبات الصحية لأبنائهم قبل الذهاب إلى المدرسة، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا، بحيث تشمل الوجبة الخضروات والفاكهة بألوانها، والاهتمام بالمياه، مع التقليل من مختلف المعلبات أو الأطعمة سريعة التحضير من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب.

"ليندا": السندوتشات من الخبز البلدي أو التوست.. والفيشار المنزلي البديل الأنسب لبطاطس الشيبسي

الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، أوضحت أنه يجب الاهتمام بالوجبات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الحالية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا، قائلة: "الوجبة الأساسية واللي كل الأمهات المصرية بتعملها لولادها قبل ما يروحوا المدرسة هي سندوتشات اللانشون والبسطرمة والجبنة الرومي في العيش الفينو، والعصير بيشتريوه من السوبر ماركت"، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون السندوتشات من الخبز البلدي المفيد للغاية لجسم الإنسان أو التوست حبة كاملة أو حبوب متنوعة يتم شرائها من السوبر ماركت، بالإضافة إلى الابتعاد عن شراء اللانشون لما فيه كلحم مُصنع من طعم ومواد حافظة وألوان وكمية كبيرة من الملح.

وأكدت "ليندا" أنه من الأفضل أن يتم وضع جبنة بيضاء أو حلاوة طحينية أو تونة داخل السندوتشات، مضيفة: "ممكن نحط جرجير أو خيار على الجبنة، وكمان ممكن نحط فراخ أو لحمة في السندوتشات تكون الأم اللي عملاها في البيت"، وأشارت إلى أن من الأفضل الابتعاد عن أنواع المختلفة للبسكويت لأن بها مادة المارجرين وهي عبارة عن دهون مهدرجة يضعها المصنعين لرخص سعرها وزيادة فترة الصلاحية، ولكنها تُسبب أضرار كثيرة وتقلل من مناعة الجسم.

وترى "استشاري التغذية العلاجية" أن الفيشار يعتبر حل سحري يحبه الأطفال ويمكن للأم إعداده لهم ويكون البديل الأنسب لبطاطس الشيبسي التي يشتريها الطلاب من المحلات، بالإضافة إلى عدم الشراء من الباعة الجائلين الموجودين أمام المدارس نهائيًا سواء أطعمة أو عصائر أو آيس كريم، كما أنه من الأفضل عند شراء العصائر من المحلات أن يكون مكتوبا على العبوة "100% عصير طبيعي"، متابعة: "المياه كمان مهمة جدًا وبتقوي المناعة، ولازم كل طالب يبقى معاه مياه وهو رايح المدرسة".

"ماجد": من الأفضل تناول الفاكهة صحيحة من أجل الاستفادة بقيمتها الغذائية الكاملة

ويتفق معها الدكتور ماجد أسامة، إخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة وتغذية الرياضيين، موضحًا أنه يجب أن تكون الوجبة تم تحضيرها بالمنزل، وبها كافة العناصر الغذائية من نشويات ودهون صحية، وبروتين، مع الخضروات والفاكهة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المياه، قائلا: "لازم نقلل من المقليات، ونستبدل العصائر المُعلبة والمشروبات الغازية بالمياه، أو مشروبات الأعشاب زي النعناع والينسون لو الأولاد بيحبوها".

وأشار "ماجد" إلى أنه من الأفضل أن يتناول الطالب الفاكهة وهي صحيحة ولا يتم تحوليها إلى عصير، من أجل الاستفادة بالقيمة الغذائية الكاملة، مضيفًا: "المياه مهمة جدًا في كل الأوقات مش الظروف اللي إحنا فيها بس، عشان نعوض اللي بنفقده على مدار اليوم، ومن أسباب شعور بعض الطلاب بالصداع هي قلة المياه".

ويرى "إخصائي التغذية العلاجية" أنه من أجل تقوية المناعة يجب شرب السوائل بكثرة وتناول الفاكهة والخضروات بألوانها، مع تقليل الأملاح والسكريات من الوجبات.