فيديو.. موثق واقعة "سيدة القطار" يروي لـ"الوطن" التفاصيل الكاملة

التقت جريدة "الوطن" المواطن شادي، مصور واقعة سيدة القطار، في منزله ليروي لنا تفاصيل الواقعة التي كان شاهدا عليها وقام بتوثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصور الواقعة في حديثه لـ"الوطن"، إن الواقعة حدثت في قطار رقم 948 القادم من المنصورة متجها للقاهرة، وبه تشكيلة كبيرة من فئات المجتمع، وصعد المجند من المحلة، وجاء الكمسري ليسأله عن التذكرة، وكان لا يرتدي كمامة ولكن الجندي كان ملتزما بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، "قولت للكمسري مش وزير النقل مشدد على ارتداء الكمامة في المواصلات ووسائل النقل فرد وقالي سيبك من الكلام ده أي كلام، وده استفزني".

وأضاف مصور الواقعة: "جه رئيس القطر بيسأل المجند راكب منين قاله من المحلة قاله وريني الكارنيه أو التصريح وبيقولي نزلي الكمامة، ومن هنا لفت نظرنا إنه الموقف ده لازم يتصور لأننا حسينا إنه في منحنى في الكلام مش مظبوط، والمجند في الأول كان بيجمع الفلوس، ولكن رئيس القطار مكانش مديله فرصة، وبدأ يقوله تعالى هسلمك للشرطة، والمجند بكل أدب واحترام قاله اتفضل أنا معاك ولكن اتفاجئنا بجملة غريبة يتحط تحتها خطوط حمراء كتير وهي (متخليش الأفيونة تطلع عليك ده أنت الدنيا هتتقلب فوق دماغك).. هو تصريح ضمني إنه بيتعاطى مخدرات".

وتابع مصور الفيديو: "رئيس القطر قال للمجند جملة تانية غريبة وهي (هما ضاحكين عليك في المعسكر؟)، ومد إيده وشد البدلة العسكرية، وكنا هنعمل مشكلة كبيرة معاه ولكن كتمنا غضبنا على أساس إنه بيغلط في المؤسسة العسكرية وبيشوه سمعة الجيش وبيعتدي على المجند وكتمنا الغضب ووثقت الموقف صوت وصورة لأنه لو في حد اتعدى على رئيس القطار يبقى تعدي على موظف أثناء تأدية عمله، وهيبقى حق المجند والجيش ضاع، ووثقنا صوت وصورة علشان نبعت لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع".

وأكد مصور الفيديو أن المجند كان هادئا جدا ولديه ثبات انفعالي وهدوء شديد ولم يرتكب خطأ ولم يرفع يديه، بل كان يمنع رئيس القطار من المساس ببدلته العسكرية حينما كان يهينه بـ"نزل النجوم اللي على كتفك"، ولم يخطئ نهائيا، وهو ما يحسب لتربية رجال القوات المسلحة، نافيا تعرض الحاجة صفية لأي نوع من أنواع الإهانة من الكمسري أو رئيس القطار "محدش مسها بأي كلمة".

واستكمل مصور الفيديو: "بعد ما وثقت الواقعة وقفلت الفيديو بدأ ركاب القطار بالحديث مع رئيس القطر والكمسري اعتراضا على ما حدث.. وأنا كان ممكن أعمل موقف مع رئيس القطر والكمسري بس كان هيبقى موقف وهيمر مرور الكرام زيه زي أي موقف وهيحصل الموقف ده ويتكرر تاني وتالت ورابع"، مشددا على أن رد فعل القيادة السياسية السريع هو موقف يحسب لأجهزة الدولة والقيادة السياسية في مصر، وهو دليل على وجود الشفافية بمصر.

واستطرد مصور القطار: "نزلنا من القطار في بركة السبع مع الحاجة صفية اللي كانت بتبكي ووعدتها وقولتلها هجيب حقكم على أد مقدرتي كمواطن وقولت لازم أكتب البوست بشكل محترم يليق بالدولة المصرية ويليق بالرئاسة ويليق بمصر ووجهته لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير النقل، ولكن متخيلتش إن الفيديو أو البوست اللي عملته مع الفيديو يلف الدنيا كلها ويضرب الجماعة الإرهابية في مقتل، والفيديو قلب مخططات قوى الشر في فصل الجيش عن القيادة والمواطنين والموقف الصغير ده جمع المواطنين مع الدولة والجيش.. أنا في قمة السعادة".