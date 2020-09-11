أحمد مدني.. سيارة حكومية تنهي حياته في القاهرة الجديدة ويترك 3 أطفال

الدكتور أحمد مدني، أستاذ بكلية الهندسة والتكنولوجيا فرع شيراتون، وأب لـ3 أطفال، أنهت حياته سيارة "حكومية" مسرعة، دهسته بعدما صدمته من الخلف، في إحدى الفعاليات التي كان ينظمها للشباب، بتنظيم سباق دراجات.

ودَّع مدني أطفاله وزوجته بحرارة، ولم يكن يدري أن هذا هو اللقاء الأخير، خرج مسرعًا نحو المكان المتفق عليه ليعطي الدكتور أحمد مدني بكلية الهندسة والتكنولوجيا فرع شيراتون، إشارة بدء ماراثون دراجات انطلق، مساء الثلاثاء الماضي، من شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، ولم تسر الأمور كما هو مخطط له، إذ صدمته سيارة خاصة بصيانة أعمدة الإنارة تابعة لشركة الكهرباء، ودهست جسده الذي لم يقو على المواجهة، وفر مرتكبو الجريمة هاربين، وسط صراخ وذهول من المشاركين الذي عجزوا عن مساعدته.

وروى محمد عبدالفتاح، أحد المشاركين في الحدث الرياضي، تفاصيل الحادث، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بدءا من دهسه بواسطة سيارة إصلاح أعطال الكهرباء، التي باغتته من ظهره وبداخلها السائق وفني الأعطال الذين هربوا على الفور وتركوا السيارة وسط الطريق.

وتابع عبدالفتاح في المنشور المكتوب على صفحته الشخصية: "العربية من غير نمر، والدكتور أحمد مدني توفي في الحال".

آيات الشاذلي، واحدة من الشباب دائمي المشاركة في فعاليات الدراجات التي يشرف على تنظيمها الدكتور أحمد مدني، ضحية حادث الدهس، حيث وصفته في بداية حديثها لـ"الوطن" بقولها، "كان محترم، بيصمم يتطمن على كل واحد وأنا كنت باجي من بعيد بالعجلة من مدينة نصر فكان كل مرة يتطمن إذا كنت وصلت البيت بالسلامة ولا لأ، وده كان بيحصل مع كل فرد في الجروب مش معايا بس".

ضحية الحادث أب لـ3 أطفال وواحد من منظمي الحدث الرياضي

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How to Share With Just Friends How to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

الدكتور الراحل الأب لثلاثة أطفال باعتباره واحدا من المنظمين للحدث الرياضي، كان يحرص على تنظيم سير المشاركين،"دايما بنمشي صفين ورا بعض وعلى جنب"، بحسب تعبير آيات، إلا أن سيارة إصلاح أعطال الكهرباء دهست الضحية من خلفه.

فور علمها بحادث الدهس، دشَّنت آيات والشباب المشارك في سباق الدراجات بشكل دائم، حملة إلكترونية على موقع "فيس بوك" للمطالبة بالقبض على المتهمين الهاربين من السيارة، وتخصيص ممر للدراجات؛ لضمان سيرهم في الشوارع بشكل آمن: "إحنا عايزين بس صوتنا يوصل عايزين مكان مخصص للعجل، عايزين قانون لاحترام الناس اللي بتركب عجل".

لم يتوقف دعم الشباب المشارك في ماراثون الدراجات للدكتور الجامعي الراحل عند حملة موقع فيس بوك، التي تحمل اسم "حق أحمد مدني" بل بادروا بتخصيص سرير في أحد المستشفيات باسمه كصدقة جارية على روحه.