مصدر أمني: سحب كارنيه طالب الشرطة المتهم بالتحرش بفتاة التجمع

قال مصدر أمني إن جهات التحقيق بمديرية أمن القاهرة تواصل تحقيقها في واقعة اتهام طالب شرطة و2 آخرين بالتحرش بفتاة، مؤكدا سحب الكارنيهات الخاصة بطالب كلية الشرطة المتهم لحين الانتهاء من التحقيق.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة ما زلت تحقق في الواقعة وطلبت تحريات المباحث فيها وانهم محتجزين على ذمة التحقيقات، مشيرا إلى أن الشباب الثلاثة وجهوا للفتاة تهمة البلاغ الكاذب وتلفيق الاتهام.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 طلاب جامعيين بتهمة التحرش بفتاة بمنطقة القاهرة الجديدة، وتبين من التحريات أن الفتاة في العقد الثاني من العمر، حررت محضرًا بقسم شرطة التجمع الثالث تتهم فيه 3 شباب بالتحرش بها لفظيا ومحاولة الاعتداء عليها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من رئيس مباحث قسم التجمع الثالث يفيد بحضور فتاة إلى مبنى القسم تتهم فيه 3 شباب بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها والامساك بأماكن حساسة من جسدها.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين الثلاثة وجرى ضبطهم، وأنكروا الاتهامات الموجه إليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.