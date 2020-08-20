"سباق دراجات ومباراة كرة قدم".. ماذا فعل الوزراء في العلمين الجديدة؟

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة، والتي انطلقت من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، وحتى منطقة الملاعب بالكورنيش بحضور عدد من الوزراء والشباب.

وقال رئيس الوزراء، إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهي من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، فضلا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي، كما يسوق للمشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.

وفي لافتة طيبة من رئيس الوزراء، شارك هو وعدد من الوزراء في عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، منها ركوب الدراجات، وخوض مباراة كرة قدم، وأخرى كرة يد، والتي أُقيمت في مدينة العالمين بالأمس، كتحفيز للمواطنين على ممارسة الرياضة، والتي تساعد على حماية الإنسان من الأمراض.

وتحدث نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، عن مشاركة عدد من الوزراء في مباراتي كرة قدم وكرة يد، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتكون فريقان لخوض مباراتي كرة القدم وكرة الطائرة، من كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير شؤون المجالس النيابة المستشار علاء السيد، ووزير الطيران محمد منار عنبة، ووزير الإنتاج الحربي، ووزير الرياضة كان أساسيا في الفرقة، وشارك في كل الأنشطة.

وتمكن مصطفى مدبولي من تسجيل أول أهداف المباراة التي جمعت الوزراء في مدينة العلمين، على الرغم من أنه كان لاعبا في كرة اليد، بحسب ما قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.