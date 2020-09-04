وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان ماراثون دراجات

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" والذي تنظمة مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 500 شاب وفتاة.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

انطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة الشرقية، مروراً بمديرية الشباب والرياضة وصولاً لدوران كوبري الإسكان والسير باتجاه المحافظة وصولا لميدان الصاغة والعودة لخط النهاية بميدان قصر الثقافة.

وشهدا الوزير والمحافظ اصطفاف لاعبي المشروع القومي للموهبة، والبطل الأولمبي وفرق الكشافة .

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذاً لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دوري.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمبادرة "رياضتك مناعتك" والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة الرياضة.