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حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور لديه شخصية قوية، ويثق في قدراته، لكنه عنيد جدًا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

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حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

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ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

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