حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لديه شخصية قوية، ويثق في قدراته، لكنه عنيد جدًا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم تدعم أعمالك.. تحسن التصرف وتقوم بخيارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقة عاطفية ومن السهل أن تعقد صداقات جديدة أو توطد صداقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.