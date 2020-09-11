وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي خطوة كبيرة في بناء مصر الرقمية

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم خطاب نوايا مع شركة "ثيراباناسيا" Therapanacea الفرنسية بشأن تنفيذ مشروع مشترك لتطوير تطبيقات تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان من خلال صور الرنين المغناطيسي، وتقييم بروتوكولات العلاج المناعي للتنبؤ المبكر بنسب الاستجابة للعلاج والتي من بينها أمراض سرطانات الثدي والرأس والعنق وغيرها.

وتعتمد هذه التطبيقات على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في معالجة الصور الطبية لإفادة المرضى والفرق الطبية على حد سواء من خلال تقديم علاج إشعاعي عالي الدقة، ما يتيح تحسين كافة مراحل علاج مريض السرطان.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تنوعا في مجالات العمل التى سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية من أجل استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة بما يمثل خطوة كبيرة في بناء مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود التي بذلتها السفارة المصرية في باريس لإتمام هذه الاتفاقيات.

يذكر أن شركة "ثيراباناسيا" Therapanacea هي شركة فرنسية متخصصة في التكنولوجيا الطبية، وتعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تطوير برامج لتحسين التشخيص والتنبؤ وعلاج السرطان والأمراض المعقدة الأخرى.