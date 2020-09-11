حملة توعوية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية بدمياط

دشنت مديرية الصحة بدمياط، حملة توعوية استهدفت صالونات "الحلاقة، والكوافيرات" بالتعاون بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية، للحد من انتشار فيروس سي، وتستمر فعاليات المبادرة خلال شهر سبتمبر الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم، إن المديرية نظمت ورش تدريبية لمسئولي الإعلام و التثقيف الصحي بالإدارات الصحية المختلفة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بشأن التعليمات المتعلقة بالحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافيرات، وبنود تفعيل الحملة لافتا إلى توزيع أدوات تجميل ذات استخدام واحد بالمجان، من خلال مرور فريق من المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات.

وأضاف الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة الاعلام والتثقيف الصحي، أن الحملة ستشمل المرور المكثف على صالونات الحلاقة والكوافيرات، للتأكد والاطمئنان من سلامة المستلزمات والأدوات المستخدمة بهذه الأماكن، وتوعية أصحابها والقائمين عليها بكيفية إتباع الطرق والخطوات الصحيحة، والاستخدام الأمثل للأدوات، وسبل الوقاية من انتقال العدوى ، لحمايتهم وحماية المترددين عليهم.