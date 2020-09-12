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حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصيته الاجتماعية، كما أنه لديه مزاج متقلب بشكل دائم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري في منزلي المال يطالبك بمراجعة خطواتك بعناية وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ورغم التشوش.. يساعدك ذلك أن تكون لبقا وحريصا في أقوالك مع الجميع.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية ماريلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

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