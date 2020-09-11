إصابة نائب شبين الكوم وزوجته بكورونا

أعلن اللواء أحمد مدين، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقال، اليوم، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن بعض أعراض فيروس كورونا ظهرت عليه وحالته الصحية مستقرة، مؤكدا أنه يخضع للعزل المنزلي برفقة زوجته وفق تعليمات وزارة الصحة، وتحت إشراف المديرية.

ونفى "مدين" إصابة أولاده بفيروس كورونا، موضحا أنه كان في الفترة الأخيرة بعيدا عنهم ولم يكن مخالطا لهم.