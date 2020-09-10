"تعليم المنوفية" تكرم المدارس الفائزة في مسابقة "مدارس مصر"

كرم، صباح اليوم، أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنوفية، مدرسة دار التربية الرسمية للغات بشبين الكوم ومدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات بقويسنا، الفائزتين في مسابقة "مدارس مصر 2020" على مستوى المدارس الرسمية للغات والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة " التعليم أولًا" وذلك بعد فوزهما كأفضل مدرستين على مستوى المحافظة.

كما كرم مدير تعليم المنوفية المعلمين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة " مدرس مصر 2020"، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولًا" وهم، عادل صابر سالم في المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية وحاصل على شهادة التميز التربوي، وهالة غريب في المركز الثاني على مستوى محافظة المنوفية، وأمل قمبر في المركز الثالث على مستوى محافظة المنوفية.

وخلال التكريم أعرب سويد عن سعادته بتفوق وتميز تعليم المنوفية معلمين وطلابًا وتربعهم على المراكز الأولى والمتقدمة في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، مؤكدا دعمه الكامل للمتميزين والمتفوقين والمبدعين من أجل دعم ومزيد من التقدم والازدهار للعملية التعليمية على أرض محافظة المنوفية.