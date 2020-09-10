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"صحة المنوفية" تبحث سبل إدارة السلامة المهنية في المنشآت الطبية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:36 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

عقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا مع الدكتورة أميرة السبع مديرة ادارة السلامة والصحة المهنية، وفريق عملها اليوم، لمناقشة سبل حماية المنشأة والعاملين بها وجميع متلقي الخدمة.

وأكد "جودة"  أن سلامة البيئة جزء من مهام السلامة والصحة المهنية ومرتبطة بمكافحة العدوي والجودة والعلاج الحر حيث يجب التعاون المثمر بين تلك الإدارات من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والتأكيد علي العمل بروح الفريق و الإهتمام بالمريض في المقام الأول وتذليل العقبات أمام المرضي لتقديم الخدمة الطبية علي مستوي عالي من الجودة.

وشدد وكيل الوزارة على مراجعة فريق العمل إجراءات السلامة والصحة المهنية وأشار السيد وكيل الوزارة إلى ضرورة القيام بمبادرة منشآت صحية أمنة وتفعيلها بعد موافقة محافظ المنوفية  .

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