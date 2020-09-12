حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه ثقة كبيره في ذاته، كما أنه لديه شخصية قيادية، تجعله دائما في المقدمة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

التنافر الفلكي في منزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.