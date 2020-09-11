مصادر: صالح جمعة لم يكن في حالة سكر ورخصة سيارته منتهية

قالت مصادر أمنية إن السيارة التي كان يستقلها صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، خاصة بشقيقه ورخصة تسييرها منتهية، موضحًا أن اللاعب لم يكن في حالة سكر.

كان مالكا السيارتين اللتين تعرضتا للتلف نتيجة اصطدام سيارة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بسيارتيهما في شارع محمد مظهر بالزمالك، رفضا التصالح وتمسكا باستكمال الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

وأضافت المصادر أن مالكي السيارتين اتصلا بالشرطة وطلبا تحرير محضر بالواقعة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على المتهم واقتادته الشرطة إلى القسم وحُرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة.